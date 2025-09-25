Суд признал Саркози виновным в коррупции на выборах

В 2021 г. Парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Следствие установило, что в 2014 г. он через адвоката Тьерри Эрзога пытался получить от бывшего генпрокурора Кассационного суда Жильбера Азибера конфиденциальную информацию. В том же году Саркози получил еще один приговор – год ограничения свободы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 г. По версии суда, расходы превысили допустимый лимит в 22,5 млн евро.