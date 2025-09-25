Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган пошутил над настроением Макрона при встрече в Нью-Йорке

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над настроением и состоянием французского лидера Эммануэля Макрона при встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил журналист Рагип Сойлу в соцсети X.

Главы государств на встрече спросили друг друга о том, как у них дела. Макрон ответил: «Я доволен». Президент Турции на это сказал: «Значит, бывают времена, когда у него все хорошо». Сойлу в своей публикации назвал эту встречу «неловкой».

И Макрон, и Эрдоган в ходе этой поездки в США попали в одну и ту же комичную ситуацию, связанную с американским лидером Дональдом Трампом. Местная полиция Нью-Йорка задержала делегации его французского и турецкого коллег, чтобы пропустить кортеж главы Белого дома. Эрдоган хотел перейти улицу вместе со своей охраной, а Макрон шел к своему автомобилю.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте