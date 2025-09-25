Эрдоган пошутил над настроением Макрона при встрече в Нью-Йорке

И Макрон, и Эрдоган в ходе этой поездки в США попали в одну и ту же комичную ситуацию, связанную с американским лидером Дональдом Трампом. Местная полиция Нью-Йорка задержала делегации его французского и турецкого коллег, чтобы пропустить кортеж главы Белого дома. Эрдоган хотел перейти улицу вместе со своей охраной, а Макрон шел к своему автомобилю.