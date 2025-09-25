Эрдоган пошутил над настроением Макрона при встрече в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над настроением и состоянием французского лидера Эммануэля Макрона при встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил журналист Рагип Сойлу в соцсети X.
Главы государств на встрече спросили друг друга о том, как у них дела. Макрон ответил: «Я доволен». Президент Турции на это сказал: «Значит, бывают времена, когда у него все хорошо». Сойлу в своей публикации назвал эту встречу «неловкой».
И Макрон, и Эрдоган в ходе этой поездки в США попали в одну и ту же комичную ситуацию, связанную с американским лидером Дональдом Трампом. Местная полиция Нью-Йорка задержала делегации его французского и турецкого коллег, чтобы пропустить кортеж главы Белого дома. Эрдоган хотел перейти улицу вместе со своей охраной, а Макрон шел к своему автомобилю.