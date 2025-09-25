Путин примет участие в атомном форуме
Президент РФ Владимир Путин примет участие в глобальном атомном форуме вместе с зарубежными гостями, а затем проведет ряд двусторонних встреч в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насыщенное, важное мероприятие. Вы знаете, что сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов», – прокомментировал Песков атомный форум.
Вместе с Путиным участие примут президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мухаммад Ислами, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и др. Гостей будет принимать глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Будут выступления перечисленных глав государств и правительств», – рассказал Песков.
После всех перечисленных встреч Путин встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой для обсуждения прошедшего единого дня голосования.
«Мировая атомная неделя» проходит в Москве на ВДНХ в павильоне «Атом» с 25 по 28 сентября.