В Кремле оценили проведение марафона «Знание. Первые» на атомном форуме
Проведение федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в рамках форума World Atomic Week («Мировая атомная неделя») является положительной и хорошей практикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля указал, что в данном случае «Знание» вписывает свои мероприятия в программу форумов.
«Это, конечно, добавляет форуму прикладного значения, потому что это не просто дискуссия, а это уже приобретает такие очертания образовательного и просветительского процесса. Конечно, это можно только приветствовать», – подчеркнул Песков.
Форум «Мировая атомная неделя» проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Мероприятие посвящено атомной и смежным отраслям и приурочено к 80-летию российской атомной отрасли. В нем участвуют представители стран с развивающимися атомными программами, государственных структур, крупных компаний и общественных организаций, профессиональные атомщики, ученые и бизнесмены. Президент России Владимир Путин примет участие в форуме вместе с зарубежными гостями, рассказал Песков на брифинге.