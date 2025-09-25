FT: африканские страны рискуют потерять беспошлинный доступ к рынку США

Соглашение, действующее с 2000 г., обеспечивает беспошлинный доступ на рынок США для 32 африканских стран и способствовало росту в таких секторах, как текстиль, обувь и кожаные изделия. По данным Центра международной торговли, прекращение действия AGOA, вкупе с тарифами США, может сократить экспорт этих стран на 8,7% к 2029 г. Особенно пострадают Лесото и Мадагаскар: экспорт одежды из Лесото может сократиться на 29%, а автомобилей из ЮАР – на 23%.