FT: африканские страны рискуют потерять беспошлинный доступ к рынку США
Администрация президента США Дональда Трампа может не продлить действие Закона о росте и расширении возможностей в Африке (AGOA), истекающего на следующей неделе, что приведет к «разрушительным последствиям» для ряда отраслей обрабатывающей промышленности на континенте, пишет Financial Times со ссылкой на главу торгового агентства ООН.
Соглашение, действующее с 2000 г., обеспечивает беспошлинный доступ на рынок США для 32 африканских стран и способствовало росту в таких секторах, как текстиль, обувь и кожаные изделия. По данным Центра международной торговли, прекращение действия AGOA, вкупе с тарифами США, может сократить экспорт этих стран на 8,7% к 2029 г. Особенно пострадают Лесото и Мадагаскар: экспорт одежды из Лесото может сократиться на 29%, а автомобилей из ЮАР – на 23%.
Несмотря на минимальный глобальный эффект, последствия для отдельных стран могут быть катастрофическими. Лесото уже предупредило о массовых увольнениях. При этом отсутствие продления AGOA лишит Африку важной площадки для диалога с Вашингтоном.
Аналитики указывают, что решение Трампа может сыграть на руку Китаю, который, напротив, объявил о расширении беспошлинного доступа для 53 африканских стран. Отмена AGOA, по мнению экспертов, отражает низкий приоритет Африки в стратегии США и упущенную возможность для Вашингтона укрепить экономическое влияние на континенте.