Индия на испытаниях запустила ракету Agni-Prime с рельсов
Индия провела испытание баллистической ракеты средней дальности Agni-Prime, запущенной впервые с мобильной пусковой установки на рельсовом шасси. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх в соцсети X.
По его словам, это событие стало первым в своем роде запуском с подвижной пусковой установки, способной перемещаться по железнодорожной сети и обеспечивать запуск ракеты в кратчайшие сроки при низкой видимости и сложной местности.
Agni-Prime – ракета нового поколения с дальностью до 2000 км, оснащенная современными технологиями и адаптированная для контейнерного запуска. Сингх подчеркнул, что успешное испытание вывело Индию в число немногих стран мира, обладающих подобной мобильной пусковой системой.