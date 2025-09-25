Газета
Главная / Политика /

Индия на испытаниях запустила ракету Agni-Prime с рельсов

Ведомости

Индия провела испытание баллистической ракеты средней дальности Agni-Prime, запущенной впервые с мобильной пусковой установки на рельсовом шасси. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх в соцсети X.

По его словам, это событие стало первым в своем роде запуском с подвижной пусковой установки, способной перемещаться по железнодорожной сети и обеспечивать запуск ракеты в кратчайшие сроки при низкой видимости и сложной местности.

Agni-Prime – ракета нового поколения с дальностью до 2000 км, оснащенная современными технологиями и адаптированная для контейнерного запуска. Сингх подчеркнул, что успешное испытание вывело Индию в число немногих стран мира, обладающих подобной мобильной пусковой системой.

