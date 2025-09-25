Газета
В КТК считают атаку ВСУ по центру Новороссийска намеренным актом террора

Ведомости

Атака центра Новороссийска беспилотниками ВСУ 24 сентября, из-за которого погибли два человека, является намеренным актом террора, заявили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Сообщение опубликовано в Telegram-канале объединения.

«Таким образом украинская власть фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в КТК, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога», – заявили в консорциуме.

В заявлении отметили, что КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, что делает консорциум одной из действующих линий энергодипломатии и взаимодействия с западными компаниями. В отношении консорциума никогда не вводилось санкций или ограничительных мер, что свидетельствует о признании роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании, подчеркивается в заявлении.

24 сентября в ходе беспилотной атаки ВСУ на Новороссийск были повреждены офис КТК, жилые дома и гостиница. В результате атаки по городу погибло два человека, 11 пострадало.

Работа административного офиса КТК временно приостановлена, персонал переведен на дистанционную работу. Сейчас продолжается оценка ущерба и восстановление объекта.

