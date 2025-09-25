В КТК считают атаку ВСУ по центру Новороссийска намеренным актом террора

В заявлении отметили, что КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, что делает консорциум одной из действующих линий энергодипломатии и взаимодействия с западными компаниями. В отношении консорциума никогда не вводилось санкций или ограничительных мер, что свидетельствует о признании роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании, подчеркивается в заявлении.