В КТК считают атаку ВСУ по центру Новороссийска намеренным актом террора
Атака центра Новороссийска беспилотниками ВСУ 24 сентября, из-за которого погибли два человека, является намеренным актом террора, заявили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Сообщение опубликовано в Telegram-канале объединения.
«Таким образом украинская власть фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в КТК, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога», – заявили в консорциуме.
В заявлении отметили, что КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, что делает консорциум одной из действующих линий энергодипломатии и взаимодействия с западными компаниями. В отношении консорциума никогда не вводилось санкций или ограничительных мер, что свидетельствует о признании роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании, подчеркивается в заявлении.
24 сентября в ходе беспилотной атаки ВСУ на Новороссийск были повреждены офис КТК, жилые дома и гостиница. В результате атаки по городу погибло два человека, 11 пострадало.
Работа административного офиса КТК временно приостановлена, персонал переведен на дистанционную работу. Сейчас продолжается оценка ущерба и восстановление объекта.