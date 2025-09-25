Эрдоган прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Трамп и Эрдоган ненадолго остановились для совместных фотографий, после чего прошли внутрь Белого дома. На выкрикиваемые журналистами вопросы, в том числе о том, позволит ли Вашингтон Турции приобрести истребители F-35, они не ответили.