Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп лично вышел поприветствовать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в Белый дом для переговоров с американским лидером. Прибытие турецкого президента транслировалось американскими телеканалами.

Прибытие Эрдогана было запланировано на 11:00 по восточному времени, однако он прибыл примерно на полчаса позже.

Трамп и Эрдоган ненадолго остановились для совместных фотографий, после чего прошли внутрь Белого дома. На выкрикиваемые журналистами вопросы, в том числе о том, позволит ли Вашингтон Турции приобрести истребители F-35, они не ответили.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте