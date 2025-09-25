Газета
Трамп заявил, что обсудит с Эрдоганом F-16, F-35 и расширение торговли

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить возможную продажу истребителей F-16 и F-35 Турции, а также развитие торговли. Об этом он сообщил на встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

«Мы много торгуем с Турцией и будем продолжать, планируем расширить торговлю, – сказал Трамп. – Они хотят купить F-16, F-35 и кое-что еще, и мы собираемся это обсудить».

Трамп также сказал, что собирается обсудить возможную продажу систем Patriot.

Ранее Эрдоган прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом.

