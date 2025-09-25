Суд приговорил молдаванина к 16 годам за подготовку теракта по заданию Украины
Первый Западный окружной военный суд приговорил гражданина Молдавии Мариуса Пруняну к 16 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 000 руб. По заданию Украины он доставил в Россию три взрывных устройства для террористического акта. Об этом сообщила Генпрокуратура.
Согласно следствию, в 2024 г. мужчина вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками ГРУ минобороны Украины. Затем Пруняну купил автомобиль и получил в Молдавии новый паспорт без отметок о пребывании на Украине. В автомобиле он провез в Россию взрывные устройства фугасного действия. Их он должен был доставить в Волгоград и Саратов, но 6 апреля 2024 г. его задержали и изъяли устройства.
Пруняну признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта организованной группой), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств).
Первые четыре года из 16 Пруняну должен будет отбывать в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.
Генпрокуратура сообщила, что следствие продолжится в отношении организаторов и других участников уголовного дела.