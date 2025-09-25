Суд приговорил молдаванина к 16 годам за подготовку теракта по заданию Украины

Согласно следствию, в 2024 г. мужчина вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками ГРУ минобороны Украины. Затем Пруняну купил автомобиль и получил в Молдавии новый паспорт без отметок о пребывании на Украине. В автомобиле он провез в Россию взрывные устройства фугасного действия. Их он должен был доставить в Волгоград и Саратов, но 6 апреля 2024 г. его задержали и изъяли устройства.