Трамп попросил Турцию прекратить покупать нефть у России

Трамп отметил, что снижение цен на нефть может ускорить урегулирование конфликта на Украине, так как, по его мнению, у Москвы не останется альтернатив. Перед поездкой в Великобританию он подчеркнул, что Украина сталкивается с серьезными трудностями и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется искать компромисс. Он также призвал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов.