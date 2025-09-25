Газета
Политика

Трамп попросил Турцию прекратить покупать нефть у России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом он заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

«Я хотел бы, чтобы он [Эрдоган] перестал покупать любую нефть у России», – сказал Трамп.

18 сентября Трамп заявил о готовности поддержать новые санкции против России, если союзники прекратят закупки ее нефти. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп отметил, что снижение цен на нефть может ускорить урегулирование конфликта на Украине, так как, по его мнению, у Москвы не останется альтернатив. Перед поездкой в Великобританию он подчеркнул, что Украина сталкивается с серьезными трудностями и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется искать компромисс. Он также призвал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов.

22 сентября МИД Франции сообщил, что Евросоюз согласовал с США 19-й пакет санкций против России, который будет принят в ближайшее время.

Еврокомиссия представила предложения к этому пакету: ускорение отказа от российского газа, полный запрет на сделки с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. В санкционный список планируется включить 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, относящихся к так называемому «теневому флоту».

