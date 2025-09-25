Трамп заявил, что больше не станет называть страны «бумажным тигром»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в дальнейшем не будет использовать выражение «бумажный тигр» по отношению к каким-либо странам. Об этом он сказал во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
«Я никогда не назову кого-то «бумажным тигром», но Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и заплатила жизнями – и все это при практически нулевом результате», – сказал Трамп.
24 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что последние высказывания Трампа о России не означают смену позиции Вашингтона, а отражают «реальную ситуацию на местах».
23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его словам, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, представившим видение ситуации Киевом.