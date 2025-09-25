Трамп назвал встречу с Эрдоганом в Белом доме «отличной»
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме прошла прекрасно. Его слова передают журналисты пула.
Отвечая на вопрос о том, как прошла встреча, Трамп ответил: «Отлично». Он также поднял большой палец вверх, передает пул Белого дома.
25 сентября Трамп принял Эрдогана в Белом доме.
Перед началом встречи Трамп назвал Эрдогана «жестким человеком». Он отметил, что турецкий лидер решительный, с ярко выраженными взглядами, хорошо справляется со своей работой и что у них сложились хорошие отношения.
Трамп заявил, что намерен обсудить возможную продажу истребителей F-16 и F-35 Турции, а также развитие торговли. Он также отметил, что собирается обсудить возможную продажу систем Patriot.
Американский лидер также подчеркнул, что хочет, чтобы Анкара прекратила закупку любой нефти у России.