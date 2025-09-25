Путин обсудил с премьером Эфиопии гуманитарные направления
Россия и Эфиопия проводят «хорошую работу» по гуманитарным направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, передает Кремль.
«Отношения развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается. Работает уверенно межправкомиссия. У нас хорошая работа идет по гуманитарным направлениям, включая, прежде всего, конечно, вопросы подготовки кадров», – сказал он.
Кроме того, Путин указал, что Россия установила дипотношения с Аддис-Абеба более 127 лет назад, в 1898 г. Ахмед поблагодарил Путина, заявив, что у Эфиопии и России «общая история, религия и очень много политических подходов».
В июле 2023 г. Путин также провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом. Путин тогда также указал, что Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения.