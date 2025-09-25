Путин встретился с главой Мьянмы для «сверки часов»
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном в Москве, сообщили в Кремле.
«В марте был подписан целый ряд документов, и правительства с обеих сторон напряженно работают над реализацией наших договоренностей. Сегодня у нас есть возможность сверить часы, посмотреть, как мы двигаемся по всем этим направлениям», – сказал Путин.
Хлайн поблагодарил президента РФ, отметив, что дипломатические отношения между странами установлены 77 лет. Посольство страны было открыто в Москве, также генконсульства заработали в Санкт-Петербурге и Новосибирске. И. о. президента Мьянмы заявил, что в ближайшее время планируется открытие генконсульства Мьянмы во Владивостоке.
Лидер Мьянмы принял участие в международном форуме «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week) в Москве. Целью его визита называли обсуждение развития сотрудничества двух стран в экономической и военной сферах.
Прошлая встреча Путина с Хлайном состоялась в марте этого года. Тогда президент РФ отметил, что за прошлый год товарооборот между странами вырос на 40% (до $2 млрд).