Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Ведомости

Анкара и Вашингтон подписали соглашение о ядерно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

«По итогам встречи в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио мы подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества», – написал турецкий министр в X.

Переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Стороны обсудили, в частности, возможную продажу истребителей F-16 и F-35 Турции, а также развитие торговли.

Кроме того, президент США призвал Турцию прекратить закупать нефть РФ. По его словам, это следует сделать, пока продолжается российско-украинский конфликт. В целом Трамп назвал прошедшую встречу с Эрдоганом «отличной».

