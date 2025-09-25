Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Вашингтоном
Между Россией и США сохраняются контакты по закрытым каналам. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа.
«Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам», – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Таким образом Ушаков оценил смену позиции Трампа по российско-украинскому конфликту.
Помощник президента РФ отметил, что Москва учитывает как публичные сигналы, так и сигналы по закрытым каналам.
Ушаков заявил, что президент США на Генассамблее ООН беседует «с различными лидерами и “в какой-степени может подыгрывать им”». При этом помощник российского лидера считает, что «картина гораздо более сложная».
В ходе 80-й Генассамблеи ООН Трамп сделал ряд проукраинских заявлений. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.
New York Post со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США, писал, что заявление Трампа о том, что Киев может «вернуть свою страну в первоначальном виде и, возможно, даже пойти дальше», является стратегическим шагом, а не признаком изменения позиции.