Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Вашингтоном

Ведомости

Между Россией и США сохраняются контакты по закрытым каналам. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа.

«Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам», – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Таким образом Ушаков оценил смену позиции Трампа по российско-украинскому конфликту.

Помощник президента РФ отметил, что Москва учитывает как публичные сигналы, так и сигналы по закрытым каналам.

Ушаков заявил, что президент США на Генассамблее ООН беседует «с различными лидерами и “в какой-степени может подыгрывать им”». При этом помощник российского лидера считает, что «картина гораздо более сложная».

В ходе 80-й Генассамблеи ООН Трамп сделал ряд проукраинских заявлений. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.

New York Post со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США, писал, что заявление Трампа о том, что Киев может «вернуть свою страну в первоначальном виде и, возможно, даже пойти дальше», является стратегическим шагом, а не признаком изменения позиции.

