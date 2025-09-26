Трамп уверен, что Эрдоган прекратит покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прекратит закупки российской нефти. Об этом он сказал журналистам после их двусторонней встречи в Белом доме.
«Я верю, что он [Эрдоган] прекратит, потому что он может покупать нефть у многих других, – сказал Трамп. – У Турции много вариантов. Он – отличный президент, очень умный человек, и он поступит правильно».
25 сентября во время встречи с Эрдоганом в Белом доме Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России, пока продолжается конфликт на Украине.
18 сентября Трамп заявил о готовности поддержать новые санкции против России, если союзники прекратят закупки ее нефти. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Трамп отметил, что снижение цен на нефть может ускорить урегулирование конфликта на Украине, так как, по его мнению, у Москвы не останется альтернатив. Перед поездкой в Великобританию он подчеркнул, что Украина сталкивается с серьезными трудностями и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется искать компромисс. Он также призвал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов.
22 сентября МИД Франции сообщил, что Евросоюз согласовал с США 19-й пакет санкций против России, который будет принят в ближайшее время.
Еврокомиссия представила предложения к этому пакету: ускорение отказа от российского газа, полный запрет на сделки с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. В санкционный список планируется включить 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, относящихся к так называемому «теневому флоту».