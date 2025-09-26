Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне

12 августа стало известно, что в Вашингтон уже перебросили до 800 бойцов нацгвардии для борьбы с преступностью. Из них 100–200 оказывают прямую поддержку полиции, остальные выполняют административные и логистические задачи, а также обеспечивают физическое присутствие для усиления сил правопорядка.