Главная / Политика /

Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне, округ Колумбия. Трансляция подписания документа велась с прямом эфире.

«Это президентский меморандум, который поручает генеральному прокурору и прокурору округа Колумбия Джин Пирро полностью реализовать смертную казнь здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, когда доказательства и факты дела указывают на необходимость ее применения», – заявил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф во время подписания документа Трампом.

Генеральный прокурор Пэм Бонди, которая приняла участие в мероприятии подписания, отметила, что ее ведомство будет добиваться применения смертной казни по всей территории США.

11 августа Трамп принял решение о применении сил национальной гвардии для наведения порядка на улицах Вашингтона.

12 августа стало известно, что в Вашингтон уже перебросили до 800 бойцов нацгвардии для борьбы с преступностью. Из них 100–200 оказывают прямую поддержку полиции, остальные выполняют административные и логистические задачи, а также обеспечивают физическое присутствие для усиления сил правопорядка.

26 августа Трамп заявил, что убийство в Вашингтоне будет караться смертной казнью, которая послужит мерой предупреждения преступлений.

