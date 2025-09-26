Марин Ле Пен осудила приговор экс-президенту Франции Саркози

25 сентября Уголовный суд в Париже признал Саркози виновным в преступном сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой ареста. При этом с Саркози сняли другие обвинения, такие как пассивная коррупция (вид коррупции, при котором человек не исполняет свои служебные обязанности в обмен на вознаграждение), сокрытие хищений госсредств и собственно незаконное финансирование его кампании.