Политика

Марин Ле Пен осудила приговор экс-президенту Франции Саркози

Ведомости

Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози не удивителен, но является серьезным с точки зрения верховенства права. Об этом заявила лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«Я понимаю, что у ряда судей есть список осужденных. Бывший президент республики возглавляет этот список», – сказала она (цитата по BFMTV).

Ле Пен считает, что приговор экс-президента к тюремному заключению до того, как он предстал перед судом, «крайне серьезно с точки зрения нашего принципа верховенства права».

25 сентября Уголовный суд в Париже признал Саркози виновным в преступном сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой ареста. При этом с Саркози сняли другие обвинения, такие как пассивная коррупция (вид коррупции, при котором человек не исполняет свои служебные обязанности в обмен на вознаграждение), сокрытие хищений госсредств и собственно незаконное финансирование его кампании.

Приговор стал имиджевым ударом по репутации бывших соратников Саркози, прежде всего в партии «Республиканцы» и среди правых макронистов, отмечал в комментарии «Ведомостям» завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

