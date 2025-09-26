Путин встретился с премьером Армении Пашиняном в Кремле
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве. Об этом сообщили в Кремле.
28 августа Пашинян сообщил, что встретится с Путиным в России в конце сентября. Встреча с российским лидером произошла и в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Пашинян на встрече в КНР назвал РФ и Армению «братскими странами». Путин говорил, что у сторон накопилось много тем для обсуждения – как двусторонних, так и региональных и международных.
11 августа Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Тогда армянский премьер рассказал президенту РФ о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа.