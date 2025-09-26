Российские силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников за ночь
За ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 55 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников – 20 – было ликвидировано над акваторией Азовского моря. По 14 БПЛА российские военные уничтожили в Ростовской области и в Крыму. Три воздушных цели были поражены в Краснодарском крае и по одной – в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что фрагменты беспилотника упали на одну из установок Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Это вызвало возгорание, огонь охватил 30 кв. м. Пламя уже потушено, обошлось без пострадавших.
Ночью Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Об их отмене представитель агентства Артем Кореняко сообщил в 05:47 мск.