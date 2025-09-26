Российские силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее число беспилотников – 20 – было ликвидировано над акваторией Азовского моря. По 14 БПЛА российские военные уничтожили в Ростовской области и в Крыму. Три воздушных цели были поражены в Краснодарском крае и по одной – в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.