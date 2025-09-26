Сийярто выразил надежду на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2026
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт надеется на проведение зимних Олимпийских игр 2026 г. в полном формате, включая участие российских спортсменов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
По словам Сийярто, спорт не должен становиться заложником геополитики, а участие в международных соревнованиях должно зависеть исключительно от спортивных достижений.
«Мы выступаем за полноценные соревнования, что означает участие всех вне зависимости от национальности. Атлеты не должны нести ответственность за политические решения», – подчеркнул глава МИДа.
Он добавил, что Венгрия за последние годы уже принимала международные турниры с участием российских спортсменов, включая чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2024 г. и чемпионат мира по дзюдо в 2025 г.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что российские атлеты не смогут выступить в командных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом индивидуальные нейтральные спортсмены сохранят право на участие в Играх на условиях, аналогичных Олимпиаде в Париже в 2024 г.