Сийярто выразил надежду на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2026

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт надеется на проведение зимних Олимпийских игр 2026 г. в полном формате, включая участие российских спортсменов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Сийярто, спорт не должен становиться заложником геополитики, а участие в международных соревнованиях должно зависеть исключительно от спортивных достижений.

«Мы выступаем за полноценные соревнования, что означает участие всех вне зависимости от национальности. Атлеты не должны нести ответственность за политические решения», – подчеркнул глава МИДа.

Он добавил, что Венгрия за последние годы уже принимала международные турниры с участием российских спортсменов, включая чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2024 г. и чемпионат мира по дзюдо в 2025 г.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что российские атлеты не смогут выступить в командных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом индивидуальные нейтральные спортсмены сохранят право на участие в Играх на условиях, аналогичных Олимпиаде в Париже в 2024 г.

