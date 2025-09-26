FT: российский корабль «Янтарь» вызывает обеспокоенность у НАТО

Корабль «Янтарь» был введен в состав ВМФ России в 2015 г. и оснащен глубоководными аппаратами, способными работать на больших глубинах. В 2021 г. он уже попадал в поле зрения западных военных, когда его присутствие отмечалось у побережья Франции и США.