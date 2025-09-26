FT: российский корабль «Янтарь» вызывает обеспокоенность у НАТО
Российский разведывательный корабль «Янтарь» вызывает растущее беспокойство у стран НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций вблизи критически важной инфраструктуры, сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного командующего альянса.
Эксперты FT сообщают, что корабль выполняет разведывательные задачи по изучению расположения кабелей и трубопроводов. «[Янтарь] – это инструмент, который Россия использует, чтобы каким-то образом не давать нам уснуть. Мы очень внимательно следим за ним», – сказал один из источников.
По данным издания, в ноябре 2024 г. судно отправилось из бухты на Кольском полуострове и в течение трех месяцев совершало маршрут через Северную Европу, Атлантику и Средиземное море. Особое внимание оно уделяло районам, где проходят подводные кабели, обеспечивающие связь, интернет, финансовые транзакции и военную координацию западных стран.
Используя спутниковые данные Европейского космического агентства, FT установила, что «Янтарь» находился над ключевыми коммуникационными кабелями в Ирландском море. В это время судно пыталось скрыть свою активность, отключая системы опознавания.
Корабль «Янтарь» был введен в состав ВМФ России в 2015 г. и оснащен глубоководными аппаратами, способными работать на больших глубинах. В 2021 г. он уже попадал в поле зрения западных военных, когда его присутствие отмечалось у побережья Франции и США.