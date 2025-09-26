Газета
Путин проводит видеоконференцию с избранными главами регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит переговоры с избранными руководителями субъектов РФ. Трансляцию мероприятия ведет Кремль.

14 сентября, в единый день голосования, прошли выборы в 21 регионе. По словам президента, кампании проходили в конкурентных условиях, а победу при высокой явке одержали действующие руководители или исполнявшие их обязанности.

«Граждане оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. Это, безусловно, показатель зрелости избирательной культуры», – отметил Путин.

Глава страны подчеркнул, что люди ждут от новых руководителей продолжения стратегического курса развития страны и улучшений в регионах. Он призвал работать с полной отдачей, чтобы оправдать доверие избирателей.

Особое внимание президент уделил выполнению национальных проектов. По его словам, туда направляются значительные ресурсы.

«И конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут», – отметил он.

