Над регионами России ПВО сбила 55 украинских дронов за ночь
Ночью дежурные средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Больше всего БПЛА уничтожено над Ростовской областью (27). Еще восемь дронов сбили над Брянской, по шесть – над Астраханской и Воронежской областями, пять – над Волгоградской, два – над Курской, один – над Белгородской.
В Ростовской области атаку БПЛА отразили в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали», – написал Слюсарь в Telegram-канале.
Накануне в Ростове из-за атаки БПЛА повреждение получило здание магазина, а также несколько автомобилей.