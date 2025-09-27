Газета
Главная / Политика /

Над регионами России ПВО сбила 55 украинских дронов за ночь

Ведомости

Ночью дежурные средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожено над Ростовской областью (27). Еще восемь дронов сбили над Брянской, по шесть – над Астраханской и Воронежской областями, пять – над Волгоградской, два – над Курской, один – над Белгородской.

В Ростовской области атаку БПЛА отразили в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали», – написал Слюсарь в Telegram-канале.

Накануне в Ростове из-за атаки БПЛА повреждение получило здание магазина, а также несколько автомобилей. 

