Глава МИД Южной Кореи призвал Лаврова защитить интересы компаний страны в РФ

Ведомости

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обратил внимание на «важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний», которые работают в России. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел республики пишет Yonhap.

Министры 26 сентября провели встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По данным южнокорейского МИДа, стороны обсуждали вопросы безопасности, связанные с Корейским полуостровом. В частности, Чо проинформировал Лаврова о политике Сеула в отношении Северной Кореи, «направленной на снижение напряженности и укрепление доверия». Он также выразил «серьезную обеспокоенность» продолжающимся военным сотрудничеством Москвы с Пхеньяном и призвал прекратить его, говорится в заявлении министерства.

«Чо также призвал Россию обратить внимание на защиту жителей Южной Кореи и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих в стране», – приводит Yonhap заявление МИДа республики.

В министерстве Южной Кореи добавили, что обе стороны договорились продолжить «необходимые коммуникации» в будущем.

