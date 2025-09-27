Глава МИД Южной Кореи призвал Лаврова защитить интересы компаний страны в РФ

Министры 26 сентября провели встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По данным южнокорейского МИДа, стороны обсуждали вопросы безопасности, связанные с Корейским полуостровом. В частности, Чо проинформировал Лаврова о политике Сеула в отношении Северной Кореи, «направленной на снижение напряженности и укрепление доверия». Он также выразил «серьезную обеспокоенность» продолжающимся военным сотрудничеством Москвы с Пхеньяном и призвал прекратить его, говорится в заявлении министерства.