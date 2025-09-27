Газета
Володин: Меркель и подобные ей желают России худшего

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и «подобные ей» хотели бы, чтобы России не было, они желают стране худшего, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Так он прокомментировал недавнее высказывание политика о распаде Советского Союза.

Меркель в интервью Der Spiegel назвала сложными отношения с президентом России Владимиром Путиным, заявив, он иначе смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза. По ее словам, в одном из первых разговоров с Путиным он назвал это событие «величайшей катастрофой XX в.». Меркель же ответила, что распад СССР – это «счастье всей моей жизни».

В оценке ситуации звучит негативное мировоззренческое отношение Меркель к России, заявил Володин в своем Telegram-канале.

«Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было. При этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 г. восстановил единство Германии. Не взяв ничего взамен», – написал спикер Госдумы.

Он напомнил, что Москва долгие годы поставляла ФРГ дешевые энергоресурсы, ставшие «основой развития ее экономики», также РФ не оставила в Европе ни одной военной базы. Но в Германии это «не только не оценили, но и желают нам худшего», добавил Володин.

