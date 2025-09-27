Володин: Меркель и подобные ей желают России худшего

Он напомнил, что Москва долгие годы поставляла ФРГ дешевые энергоресурсы, ставшие «основой развития ее экономики», также РФ не оставила в Европе ни одной военной базы. Но в Германии это «не только не оценили, но и желают нам худшего», добавил Володин.