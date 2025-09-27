Газета
Главная / Политика /

США аннулируют визу президента Колумбии за подстрекательство

Ведомости

США заявили об аннулировании визы президента Колумбии Густаво Петро из-за его высказываний на пропалестинском митинге, когда он призвал американских солдат не подчиняться приказам президента Дональда Трампа. Об этом госдеп США сообщил в X.

«Мы аннулируем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», – говорится в сообщении.

Петро 26 сентября выступил перед пропалестинскими протестующими, которые собрались у здания штаб-квартиры ООН. Президент Колумбии, как пишет Reuters, призвал к созданию глобальных вооруженных сил, первоочередной задачей которых является освобождение палестинцев. Он отметил, что эти силы «должны быть мощнее, чем силы Соединенных Штатов».

«Вот почему отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не направлять оружие на людей. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Соблюдайте приказы гуманности», – сказал он.

Петро обрушился с критикой на американского президента Дональда Трампа в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в начале недели, заявив, что тот «причастен к геноциду» в Газе. Политик, по данным Reuters, также призвал к уголовному преследованию в связи с ракетными ударами США в водах Карибского моря по судам, подозреваемым в контрабанде наркотиков.

