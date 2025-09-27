США аннулируют визу президента Колумбии за подстрекательство

Петро обрушился с критикой на американского президента Дональда Трампа в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в начале недели, заявив, что тот «причастен к геноциду» в Газе. Политик, по данным Reuters, также призвал к уголовному преследованию в связи с ракетными ударами США в водах Карибского моря по судам, подозреваемым в контрабанде наркотиков.