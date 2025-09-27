Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: у России нет планов нападать на страны НАТО

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Москва не имеет и никогда не имела планов нападать на страны НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что в случае агрессии Россия даст решительный отпор.

По словам Лаврова, в НАТО и ЕС «распространяют среди избирателей тезисы о неизбежности войны с Россией» и оправдывают этим рост военных расходов, вплоть до «открытых заявлений о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории».

Глава МИДа также отметил, что Североатлантический альянс «проникает в Тихий океан, в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив», угрожая не только России и Китаю, но и пытаясь «взять в военное кольцо всю Евразию».

25 сентября на совещании министров иностранных дел «группы двадцати», проходящем на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину, и уже принимают в ней прямое участие. Он отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН отражает неоколониальные амбиции, ведущие к росту глобальной нестабильности и новым конфликтам. В качестве примера Лавров привел украинский кризис, через который, по его словам, Запад ведет войну против России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте