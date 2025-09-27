Лавров: у России нет планов нападать на страны НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Москва не имеет и никогда не имела планов нападать на страны НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что в случае агрессии Россия даст решительный отпор.
По словам Лаврова, в НАТО и ЕС «распространяют среди избирателей тезисы о неизбежности войны с Россией» и оправдывают этим рост военных расходов, вплоть до «открытых заявлений о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории».
Глава МИДа также отметил, что Североатлантический альянс «проникает в Тихий океан, в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив», угрожая не только России и Китаю, но и пытаясь «взять в военное кольцо всю Евразию».
25 сентября на совещании министров иностранных дел «группы двадцати», проходящем на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину, и уже принимают в ней прямое участие. Он отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН отражает неоколониальные амбиции, ведущие к росту глобальной нестабильности и новым конфликтам. В качестве примера Лавров привел украинский кризис, через который, по его словам, Запад ведет войну против России.