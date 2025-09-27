Лавров: у России нет планов нападать на страны НАТО

25 сентября на совещании министров иностранных дел «группы двадцати», проходящем на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину, и уже принимают в ней прямое участие. Он отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН отражает неоколониальные амбиции, ведущие к росту глобальной нестабильности и новым конфликтам. В качестве примера Лавров привел украинский кризис, через который, по его словам, Запад ведет войну против России.