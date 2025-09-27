Лавров: в ЕС и НАТО всерьез рассуждают о сценарии третьей мировой войны

«Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация – под теми же антироссийскими лозунгами. Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», – отметил глава МИДа.