Лавров: в ЕС и НАТО всерьез рассуждают о сценарии третьей мировой войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Москву тревожат заявления ряда политических деятелей в странах ЕС и НАТО, которые допускают возможность третьей мировой войны.
«Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация – под теми же антироссийскими лозунгами. Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», – отметил глава МИДа.
По его словам, такие подходы подрывают поиск баланса интересов в международных отношениях и грубо нарушают принцип суверенного равенства государств, который лежит в основе формирующейся многополярности. Лавров подчеркнул, что Россия не призывает к революциям и лишь настаивает на равном соблюдении всеми странами принципов Устава ООН.