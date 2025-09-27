Лавров назвал слепотой расчет на возвращение Украины к границам 2022 года
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что ожидания Киева вернуть контроль над территориями в границах 2022 г. не имеют оснований.
«Насчет границ 2022 г. – по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», – сказал министр.
По его словам, Россия продолжает отстаивать свои законные интересы и интересы жителей регионов, которых власти в Киеве после госпереворота объявили «террористами, нелюдями, существами».
23 сентября президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил в Truth Social, что Украина может вернуть границы, существовавшие до начала конфликта с Россией. Ранее он допускал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки ради завершения кризиса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочной идею о том, что Украина способна вернуть утраченные территории. Он подчеркнул, что позиции Киева сейчас хуже, чем весной 2022 г., и продолжают ухудшаться, а динамика на фронтах, по его словам, это подтверждает.