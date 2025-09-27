Газета
Главная / Политика /

Захарова посоветовала разобраться с отключением микрофона Бербок на словах об РФ

Ведомости

Во время представления России на сессии Генассамблеи ООН у председателя Анналены Бербок был отключен микрофон. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова

«У Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама», – написала Захарова в Telegram-канале, опубликовав подтверждающее видео.

Дипломат посоветовала секретариату ООН  разобраться с инцидентом.

В офисе Бербок прокомментировали агентству ТАСС, что отключение микрофона в ходе представления российской делегации было связано с технической проблемой. Там посоветовали обратиться в секретариат ООН.

