Захарова посоветовала разобраться с отключением микрофона Бербок на словах об РФ
Во время представления России на сессии Генассамблеи ООН у председателя Анналены Бербок был отключен микрофон. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«У Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама», – написала Захарова в Telegram-канале, опубликовав подтверждающее видео.
Дипломат посоветовала секретариату ООН разобраться с инцидентом.
В офисе Бербок прокомментировали агентству ТАСС, что отключение микрофона в ходе представления российской делегации было связано с технической проблемой. Там посоветовали обратиться в секретариат ООН.