Силы ПВО сбили 41 украинский дрон над восемью регионами России

По информации Минобороны РФ, ночью 27 сентября дежурные средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожено над Ростовской областью (27). Еще восемь дронов сбили над Брянской, по шесть – над Астраханской и Воронежской областями, пять – над Волгоградской, два – над Курской, один – над Белгородской.