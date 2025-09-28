Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 41 украинский дрон над восемью регионами России

Над Курской области уничтожили 12 аппаратов
Ведомости

В ночь на 28 сентября силами противовоздушной обороны был уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Над территорией Курской области сбито 12 аппаратов, над Брянской областью – 10, а над Белгородской областью – восемь. Еще четыре дрона уничтожены над Тульской областью, три – над Ярославской и два -над Ростовской. По одному беспилотнику сбито в небе над Новгородской и Самарской областями.

По информации Минобороны РФ, ночью 27 сентября дежурные средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожено над Ростовской областью (27). Еще восемь дронов сбили над Брянской, по шесть – над Астраханской и Воронежской областями, пять – над Волгоградской, два – над Курской, один – над Белгородской.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь