Силы ПВО сбили 41 украинский дрон над восемью регионами России

Силы ПВО сбили 41 украинский дрон над восемью регионами РоссииНад Курской области уничтожили 12 аппаратов
В ночь на 28 сентября силами противовоздушной обороны был уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над территорией Курской области сбито 12 аппаратов, над Брянской областью – 10, а над Белгородской областью – восемь. Еще четыре дрона уничтожены над Тульской областью, три – над Ярославской и два -над Ростовской. По одному беспилотнику сбито в небе над Новгородской и Самарской областями.
По информации Минобороны РФ, ночью 27 сентября дежурные средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожено над Ростовской областью (27). Еще восемь дронов сбили над Брянской, по шесть – над Астраханской и Воронежской областями, пять – над Волгоградской, два – над Курской, один – над Белгородской.