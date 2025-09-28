Минобороны хочет обновить список болезней, запрещающих контрактную службу

Минобороны хочет обновить список болезней, запрещающих контрактную службуВедомство планирует добавить в перечень противопоказаний патологии глаз, сосудов и последствия травм
Минобороны РФ предложило увеличить список заболеваний, препятствующих прохождению службы по контракту. Если сейчас таких болезней 26, то после принятия поправок их станет 35. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.
Новые ограничения затронут лиц с последствиями травм век и глаз, вестибулярными расстройствами, стойким снижением слуха, а также с патологиями аорты, артерий, вен и лимфатических сосудов. Не смогут заключить контракт и граждане с челюстно-лицевыми аномалиями, умеренно нарушающими основные функции.
Кроме того, расширены пункты о деформациях кистей, пальцев, стоп, последствиях переломов позвоночника и костей туловища. Противопоказанием также станет наличие инородного тела в полости черепа или головном мозге.