Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны хочет обновить список болезней, запрещающих контрактную службу

Ведомство планирует добавить в перечень противопоказаний патологии глаз, сосудов и последствия травм
Ведомости

Минобороны РФ предложило увеличить список заболеваний, препятствующих прохождению службы по контракту. Если сейчас таких болезней 26, то после принятия поправок их станет 35. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Новые ограничения затронут лиц с последствиями травм век и глаз, вестибулярными расстройствами, стойким снижением слуха, а также с патологиями аорты, артерий, вен и лимфатических сосудов. Не смогут заключить контракт и граждане с челюстно-лицевыми аномалиями, умеренно нарушающими основные функции.

Кроме того, расширены пункты о деформациях кистей, пальцев, стоп, последствиях переломов позвоночника и костей туловища. Противопоказанием также станет наличие инородного тела в полости черепа или головном мозге.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь