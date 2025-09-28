Минобороны хочет обновить список болезней, запрещающих контрактную службу

Новые ограничения затронут лиц с последствиями травм век и глаз, вестибулярными расстройствами, стойким снижением слуха, а также с патологиями аорты, артерий, вен и лимфатических сосудов. Не смогут заключить контракт и граждане с челюстно-лицевыми аномалиями, умеренно нарушающими основные функции.