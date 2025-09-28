Давка на митинге в Индии унесла жизни 38 человек
В результате давки на политическом митинге актера, ставшего политиком, Джозефа Виджая Чандрасекара в южноиндийском штате Тамилнад погибли 38 человек, в том числе 10 детей, сообщает Bloomberg.
Давка случилась из-за того, что Виджай, как его называют в народе, задержался с приездом. По оценкам, на площади собралось 27 000 человек, в то время как ожидалось всего 10 000. Многие из них часами оставались без еды и воды в сильную жару.
Многие люди часами находились без еды и воды в условиях сильной жары. Премьер-министр Нарендра Моди назвал произошедшее глубоко печальным. Издание отмечает, что инцидент вновь высветил проблемы управления массовыми мероприятиями в самой населенной стране мира, где в последние годы регулярно происходят трагедии во время политических и религиозных собраний.