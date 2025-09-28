Гуцул призвала молдаван проголосовать против «рабства внешнего управления»
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, приговоренной в августе к семи годам лишения свободы, призвала граждан Молдавии прийти на выборы и голосовать против «рабства через внешнее управление». Обращение политика опубликовано в ее Telegram-канале с помощью адвокатов.
Гуцул призвала жителей республики сказать твердое «нет» «рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения», а также милитаризации, которая «втягивает страну в чужие конфликты».
Гуцул была задержана в конце марта 2025 г. в аэропорту Кишинева, после чего ее поместили под домашний арест. 5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Ее также обязали вернуть государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые якобы использовались ею для незаконной деятельности партии.
В сентябре стало известно, что защитники Гуцул не могут добиться разрешения от властей страны на ее посещение. Один из адвокатов Гонсало Бойе заявил, что за неполных два месяца после перевода ее под стражу защита отправляла несколько запросов на посещение своего клиента, но ответа не получила.