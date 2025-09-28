Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Гуцул призвала молдаван проголосовать против «рабства внешнего управления»

Ведомости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул,  приговоренной в августе к семи годам лишения свободы,  призвала граждан Молдавии прийти на выборы и голосовать против «рабства через внешнее управление». Обращение политика опубликовано в ее Telegram-канале с помощью адвокатов.

Гуцул призвала жителей республики сказать твердое «нет» «рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения», а также милитаризации, которая «втягивает страну в чужие конфликты».

Гуцул была задержана в конце марта 2025 г. в аэропорту Кишинева, после чего ее поместили под домашний арест. 5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Ее также обязали вернуть государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые якобы использовались ею для незаконной деятельности партии. 

В сентябре стало известно, что защитники Гуцул не могут добиться разрешения от властей страны на ее посещение. Один из адвокатов Гонсало Бойе заявил, что за неполных два месяца после перевода ее под стражу защита отправляла несколько запросов на посещение своего клиента, но ответа не получила. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь