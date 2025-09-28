ВС России ударили по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов

ВС России ударили по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромовВсе назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны
Вооруженные силы (ВС) России ночью 28 сентября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотниками. В оборонном ведомстве уточнили, что атакованные предприятия ВПК использовались в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении.
Массированные удары по Украине продолжались более 12 часов, сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский. По его словам, республику атаковали почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». Основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская область. Есть погибшие и раненые, под удары попали предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, а также частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавил украинский президент.