Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС России ударили по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов

Все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны
Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России ночью 28 сентября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотниками. В оборонном ведомстве уточнили, что атакованные предприятия ВПК использовались в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении.

Массированные удары по Украине продолжались более 12 часов, сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский. По его словам, республику атаковали почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». Основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская область. Есть погибшие и раненые, под удары попали предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, а также частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавил украинский президент.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь