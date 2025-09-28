Володин встретился с председателем Национального собрания Вьетнама в Ханое

На встрече обсуждалась также важность сохранения и защиты исторической памяти. Володин напомнил, что 2025 г. является годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-ой годовщины провозглашения независимости Вьетнама. Он указал, что в России помнят о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, которые сражались в рядах Красной Армии в битве за Москву. Председатель Госдумы пригласил спикера парламента Вьетнама посетить Россию с визитом и выступить на пленарном заседании перед депутатами нижней палаты парламента.