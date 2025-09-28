Володин встретился с председателем Национального собрания Вьетнама в Ханое
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном в Ханое. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Стороны обсудили актуальные направления законодательного обеспечения двустороннего сотрудничества в разных сферах. Володин указал, что диалог стран в рамках парламентского сотрудничества носит системный характер. В частности, ежегодно проходят заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием, укрепляются связи по линии профильных комитетов и депутатских групп.
«Нам важно искать новые форматы взаимодействия для развития контактов наших стран. Результат совместной законодательной работы - решения в интересах граждан России и Вьетнама», – подчеркнул председатель Госдумы.
Володин добавил, что руководство РФ и Вьетнама заложило прочный фундамент для сотрудничества, которое необходимо развивать. Чан Тхань Ман отметил, что визит Володина и депутатов в страну крайне важен и направлен на укрепление партнерства стран и сотрудничества по парламентской линии.
На встрече обсуждалась также важность сохранения и защиты исторической памяти. Володин напомнил, что 2025 г. является годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-ой годовщины провозглашения независимости Вьетнама. Он указал, что в России помнят о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, которые сражались в рядах Красной Армии в битве за Москву. Председатель Госдумы пригласил спикера парламента Вьетнама посетить Россию с визитом и выступить на пленарном заседании перед депутатами нижней палаты парламента.
28 сентября Володин прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Председатель Госдумы говорил, что в повестке четвертого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама запланировано развитие двусторонних торгово-экономических связей и инвестиционного климата. Ожидалось, что стороны затронут темы расширения взаимодействия в образовании, культуре и туризме и обсудят роль парламентов стран в «построении справедливого безопасного мира».