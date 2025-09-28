МИД: Запад действует без зазрений совести при попытке разрушить очередную страну

По его словам, после первой просьбы Telegram выявил несколько каналов, которые нарушали правила, и удалил их. Потом посредник заверил, что в обмен на сотрудничество французская разведка сообщит судье по делу Дурова «хорошие вещи» о нем. Вскоре команда Telegram получила второй список каналов, однако почти все они были легитимными и соответствовали правилам мессенджера. Единственным, что объединяло площадки, было то, что на них звучали «политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства». Telegram не выполнил этот запрос.