МИД: Запад действует без зазрений совести при попытке разрушить очередную страну
Запад при попытке разрушить очередную страну действует без зазрений совести по всем направлениям. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала заявление основателя Telegram Павла Дурова об отказе цензурировать по запросу Франции некоторые Telegram-каналы перед выборами президента в Молдавии.
«Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрений совести по всем направлениям», – подчеркнула Захарова.
28 сентября Дуров рассказал, что когда он уже около года находился во Франции в связи с расследованием, французские спецслужбы через посредника попросили его помочь правительству Молдавии цензурировать ряд Telegram-каналов в преддверии выборов в стране.
По его словам, после первой просьбы Telegram выявил несколько каналов, которые нарушали правила, и удалил их. Потом посредник заверил, что в обмен на сотрудничество французская разведка сообщит судье по делу Дурова «хорошие вещи» о нем. Вскоре команда Telegram получила второй список каналов, однако почти все они были легитимными и соответствовали правилам мессенджера. Единственным, что объединяло площадки, было то, что на них звучали «политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства». Telegram не выполнил этот запрос.
Предприниматель подчеркнул, что мессенджер привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам.