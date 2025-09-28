Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Новости Приднестровья»: мост у Каменки перекрыли после сообщения о минировании

Ведомости

Мост у приднестровского города Каменка перекрыли после сообщения о минировании. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Приднестровья».

По данным портала, из-за информации о минировании также перекрыто движение по мосту Рыбница – Резина и по тмосту в село Сенатовка. В результате граждане Приднестровья не могут проголосовать на выборах в парламент в Молдавии.

Отмечается, что в 2024 г. на президентских выборах в Молдавии произошла аналогичная история с «минированием» мостов. Однако впоследствии сообщения об угрозах оказались ложными и лишь послужили тому, что помешали гражданам проголосовать на выборах.

28 сентября в Молдавии началось голосование на парламентских выборах. В 07:00 в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования был организован за рубежом. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, к 16:00 явка избирателей достигла 40%, в голосовании приняли участие более 1,15 млн избирателей. Перед выборами власти Молдавии запретили несколько оппозиционных партий.

В ЦИК также прокомментировали заторы на мостах. Там уточнили, что на местах происшествий присутствует полиция, правоохранители работают, чтобы предотвратить возможные риски. Предпринятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь