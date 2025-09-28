«Новости Приднестровья»: мост у Каменки перекрыли после сообщения о минировании
Мост у приднестровского города Каменка перекрыли после сообщения о минировании. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Приднестровья».
По данным портала, из-за информации о минировании также перекрыто движение по мосту Рыбница – Резина и по тмосту в село Сенатовка. В результате граждане Приднестровья не могут проголосовать на выборах в парламент в Молдавии.
Отмечается, что в 2024 г. на президентских выборах в Молдавии произошла аналогичная история с «минированием» мостов. Однако впоследствии сообщения об угрозах оказались ложными и лишь послужили тому, что помешали гражданам проголосовать на выборах.
28 сентября в Молдавии началось голосование на парламентских выборах. В 07:00 в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования был организован за рубежом. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, к 16:00 явка избирателей достигла 40%, в голосовании приняли участие более 1,15 млн избирателей. Перед выборами власти Молдавии запретили несколько оппозиционных партий.
В ЦИК также прокомментировали заторы на мостах. Там уточнили, что на местах происшествий присутствует полиция, правоохранители работают, чтобы предотвратить возможные риски. Предпринятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности.