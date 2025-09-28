«Новости Приднестровья»: мост у Каменки перекрыли после сообщения о минировании

28 сентября в Молдавии началось голосование на парламентских выборах. В 07:00 в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования был организован за рубежом. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, к 16:00 явка избирателей достигла 40%, в голосовании приняли участие более 1,15 млн избирателей. Перед выборами власти Молдавии запретили несколько оппозиционных партий.