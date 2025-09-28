Приднестровье выразило протест Молдавии из-за недопуска граждан к выборам

По данным МИДа, до начала голосования власти Молдавии предприняли меры по ограничению участия приднестровцев в голосовании на парламентских выборах через сокращение числа избирательных участков и переноса их в отдаленные населенные пункты. 28 сентября предпринимаются действия, направленные на ограничение свободы передвижения жителей Приднестровья. На пограничных мостах через Днестр организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводятся массовые проверки граждан и автомобилей. Кроме того, заблокировано движение на мостах Рыбница – Резина и Каменка – Сенатовка.