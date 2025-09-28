Газета
Приднестровье выразило протест Молдавии из-за недопуска граждан к выборам

МИД Приднестровья выразил протест Молдавии в связи с применением антидемократических методов для недопуска граждан на избирательные участки в республике. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства непризнанной республики.

По данным МИДа, до начала голосования власти Молдавии предприняли меры по ограничению участия приднестровцев в голосовании на парламентских выборах через сокращение числа избирательных участков и переноса их в отдаленные населенные пункты. 28 сентября предпринимаются действия, направленные на ограничение свободы передвижения жителей Приднестровья. На пограничных мостах через Днестр организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводятся массовые проверки граждан и автомобилей. Кроме того, заблокировано движение на мостах Рыбница – Резина и Каменка – Сенатовка.

Наблюдаются массовые случаи «телефонного минирования» избирательных участков, на которых голосуют приднестровцы. Сейчас три из них закрыты. Одновременно на ряде участков зафиксирован дефицит бюллетеней. В ведомстве считают, что совокупность обстоятельств позволяет утверждать о целенаправленной политике Молдавии, направленной на недопущение граждан Приднестровья к участию в выборах.

«Обращаемся к Молдове, а также ко всем участникам международного процесса урегулирования, включая ОБСЕ как сопосредника, с призывом предпринять своевременные усилия для снятия всех искусственных ограничений и реального обеспечения прав и свобод жителей Приднестровья», – говорится в заявлении.

28 сентября в Молдавии проходит голосование на парламентских выборах. В стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом. По данным ЦИК республики, к 16:00 явка избирателей достигла 40%, в голосовании приняли участие более 1,15 млн избирателей. Перед выборами власти Молдавии запретили несколько оппозиционных партий.

В ЦИК отдельно прокомментировали заторы на мостах. Там уточнили, что на местах происшествий присутствует полиция, правоохранители работают для предотвращения возможных рисков. «Новости Приднестровья» писали, что из-за сообщений о минировании перекрыт мост Рыбница – Резина, а также мосты у приднестровского города Каменка и села Сенатовка. В результате граждане Приднестровья не могут проголосовать на выборах в Молдавии.

