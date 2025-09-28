Мэр Нью-Йорка Адамс отказался от переизбрания

При этом Слива пока отказывается снимать свою кандидатуру. Как он сам сообщил журналистам 25 сентября: «Никакая цена не сможет выбить меня из этой гонки, никакая сумма денег, никакая взятка, и опять же, если кто-нибудь свяжется со мной от имени Эндрю Куомо или кого-либо еще, это будет зафиксировано и передано соответствующим органам» (цитата по The New York Post). Он сказал об этом после того, как к нему якобы обратились несколько доноров с предложениями выйти из гонки за мэрское кресло в обмен на денежное вознаграждение.