Мэр Нью-Йорка Адамс отказался от переизбрания
Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов градоначальника, которые должны состояться в ноябре. Об этом политик сообщил в соцсети Х.
Таким образом, в гонке будут участвовать демократ и член местного заксобрания Зохран Мамдани (по собственному признанию, социалист), независимый экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (2011-2021; остается членом Демпартии, но баллотируется как независимый) и республиканец Кертис Слива.
Ранее президент США Дональд Трамп, яростно выступающий против Мамдани, предположил, что Куомо мог бы победить, если бы был единственным конкурентом Мамдани.
По данным агрегатора опросов газеты The New York Times, Мамдани с конца июня непрерывно опережает всех своих соперников. И со временем его отрыв только увеличивался.
При этом отстающие и от Мамдани, и от Куомо Адамс и Слива вместе набирали около 20–30% голосов. Например, согласно опросу YouGov, проведенному в период с 7 по 13 сентября, они вместе набрали 21%. Согласно тому же опросу, Мамдани набрал 43%, а Куомо – 28%.
При этом Слива пока отказывается снимать свою кандидатуру. Как он сам сообщил журналистам 25 сентября: «Никакая цена не сможет выбить меня из этой гонки, никакая сумма денег, никакая взятка, и опять же, если кто-нибудь свяжется со мной от имени Эндрю Куомо или кого-либо еще, это будет зафиксировано и передано соответствующим органам» (цитата по The New York Post). Он сказал об этом после того, как к нему якобы обратились несколько доноров с предложениями выйти из гонки за мэрское кресло в обмен на денежное вознаграждение.