Сальдо назвал мрачной обстановку в подконтрольном ВСУ Херсоне
Обстановка в городе Херсоне, подконтрольном Украине, мрачная, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.
«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно», – сказал он.
По словам Сальдо, людей, остающихся в Херсоне, запугивают разными методами. Мужчин насильно отправляют в зону боевых действий, а гуманитарной помощи для пожилых людей становится все меньше. Губернатор подчеркнул, что население уставшее – «их все достало». Люди в Херсоне, отметил Сальдо, ожидают возвращения нормального времени, которое они увидели после взятия города и правобережья российской армией.
2 марта Сальдо отметил, что для возвращения Херсона под контроль России складывается благоприятная военно-политическая ситуация, но сделать это будет нелегко. Губернатор рассказал, что после взятия Херсона начался новый «исторический период» интеграции в состав России, а впереди была огромная работа и «такие тяжелые испытания, с какими большинству из ныне живущих не приходилось сталкиваться».
2 марта 2022 г. Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под полный контроль областной центр Херсон. В ноябре того же года город вновь перешел под контроль Украины. 9 ноября 2022 г. находящийся тогда в должности министра обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр. 11 ноября переброска армии завершилась.