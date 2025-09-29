Сальдо назвал мрачной обстановку в подконтрольном ВСУ Херсоне

По словам Сальдо, людей, остающихся в Херсоне, запугивают разными методами. Мужчин насильно отправляют в зону боевых действий, а гуманитарной помощи для пожилых людей становится все меньше. Губернатор подчеркнул, что население уставшее – «их все достало». Люди в Херсоне, отметил Сальдо, ожидают возвращения нормального времени, которое они увидели после взятия города и правобережья российской армией.