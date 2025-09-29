ОАЭ содействовали возвращению 2440 российских военнослужащих с начала СВО

ОАЭ содействовали возвращению 2440 российских военнослужащих с начала СВОС начала года с помощью Эмиратов вернулись 849 военных
Благодаря посредничеству ОАЭ с начала спецоперации домой вернулись 2440 российских военнослужащих. Всего при содействии ОАЭ было проведено 17 обменов военнопленными, говорится в сообщении МИД ОАЭ.
Только с начала 2025 г. ОАЭ оказали содействие в возвращении 849 российских пленных в рамках семи гуманитарных инициатив.
Последний обмен при посредничестве ОАЭ был проведен 24 августа, в результате которого были освобождены еще 292 человека – по 146 с каждой стороны.
«Важно отметить то, что за последние годы налажены хорошие контакты, позволяющие с уверенностью говорить о значительном прогрессе», – говорится в сообщении МИД ОАЭ.