Минфин США продлил лицензию на оплату налогов в России до января 2026 года
Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы, а также получать лицензии и разрешения, необходимые для продолжения деятельности в России. Об этом говорится в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Новая лицензия будет актуальна до 9 января 2026 г., она позволяет осуществлять указанные финансовые операции в обход антироссийских санкций США.
В документе уточняется, что речь идет о действиях, которые формально подпадают под санкционные ограничения в отношении Центробанка РФ, Минфина и Фонда национального благосостояния России, однако необходимы для обеспечения продолжения операций на территории РФ.