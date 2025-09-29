Минфин США продлил лицензию на оплату налогов в России до января 2026 года

Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы, а также получать лицензии и разрешения, необходимые для продолжения деятельности в России. Об этом говорится в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).