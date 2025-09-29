Нетаньяху прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Приезд израильского лидера транслировался американскими телеканалами в прямом эфире.
Перед тем, как проследовать внутрь, Трамп ответил на вопрос журналистов, уверен ли он, что в ближайшее время в Газе наступит мир.
«Да, я уверен», – сказал Трамп.
Ранее 29 сентября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News сообщила, что на предстоящей встрече Трамп и Нетаньяху намерены завершить согласование мирного плана по Газе.
26 сентября Трамп объявил, что мирная сделка по сектору Газа, «похоже, достигнута». Она предполагает завершение конфликта и возвращение израильских заложников.
Американский лидер также заявил, что не позволит Израилю аннексировать палестинские территории на Западном берегу. Трамп считает, что «пора остановиться».
Нетаньяху 26 сентября прибыл в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН. Его речь в здании ООН прошла при полупустом зале – делегации стран ушли с его выступления в знак протеста.
Financial Times на прошло неделе со ссылкой на источники писала, что Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке. Ключевым элементом плана является идея отправки в сектор военного контингента из арабских государств для стабилизации ситуации после завершения боевых действий. Также в предложении предусмотрено одномоментное освобождение «Хамасом» всех заложников.