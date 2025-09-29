Нетаньяху прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Financial Times на прошло неделе со ссылкой на источники писала, что Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке. Ключевым элементом плана является идея отправки в сектор военного контингента из арабских государств для стабилизации ситуации после завершения боевых действий. Также в предложении предусмотрено одномоментное освобождение «Хамасом» всех заложников.