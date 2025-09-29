Газета
Нетаньяху принес извинения Катару за авиаудар по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с главой правительства Катара Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани извинился за нарушение суверенитета страны в результате недавнего удара по Дохе и выразил сожаление в связи с гибелью катарского сотрудника службы безопасности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание указывает, что звонок состоялся во время встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

В материале отмечается, что извинения Израиля стали ключевым условием для возобновления катарского посредничества в переговорах с «Хамасом».

9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Удару предшествовал теракт палестинских боевиков в Иерусалиме, при котором погибли семь человек. Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло «Хамаса».

После израильского авиаудара переговоры по сектору Газа приостановили, передавал Al Arabiya со ссылкой на источники.

