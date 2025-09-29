Нетаньяху принес извинения Катару за авиаудар по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с главой правительства Катара Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани извинился за нарушение суверенитета страны в результате недавнего удара по Дохе и выразил сожаление в связи с гибелью катарского сотрудника службы безопасности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.