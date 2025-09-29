Трамп назвал решение ряда стран признать Палестину опрометчивым
Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько европейских стран опрометчиво признали государственность Палестины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«В истинном смысле несколько стран опрометчиво признали палестинское государство. Как вы знаете, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хорошие люди, но, я думаю, они делают это, потому что очень устали от происходящего на протяжении многих десятилетий, — сказал Трамп. — Они были президентами и премьер-министрами годами, и за это время, имея дело с Ближним Востоком, все, что они делают, — это говорят об одном и том же снова и снова».
Он подчеркнул, что европейцы просто хотят видеть возвращение ситуации в нормальное русло. «И никто не хочет этого больше, чем я, или, как я считаю, Биби [Нетаньяху] тоже. Но народ Израиля этого хочет. Они действительно этого хотят», — добавил он.
Палестину уже признали 150 государств. В последние дни это сделали Франция, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.