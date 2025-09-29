Осенью может состояться расширенный президиум Госсовета с участием Путина

Осенью может состояться расширенный президиум Госсовета с участием ПутинаЕго посвятят участникам спецоперации
В ближайшие месяцы президент Владимир Путин примет участие в расширенном президиуме Госсовета, посвященном поддержке участников специальной военной операции. Об этом 29 сентября на расширенном заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников спецоперации заявил секретарь Госсовета, помощник президента Алексей Дюмин. По его словам, с начала спецоперации в поддержке участников спецоперации участвуют волонтеры, общественные организации, бизнес, фонд «Защитники Отечества», федеральные органы исполнительной власти и главы регионов.
«Проделана большая работа, мы движемся дальше. Но в то же время мы все видим, что остаются вопросы, которые связаны с тем или иным характером. И этих вопросов достаточно много, которые требуют урегулирования», – сказал Дюмин. По его словам, следует проанализировать еще раз существующие меры поддержки, возможно, от каких-то отказаться и внедрить новые, а также учесть опыт «успешных регионов» по этой теме.
«Мы с вами должны понимать, что через определенное время категория граждан, речь о которых сегодня идет, а это защитники нашего отечества, увеличится кратно», – заявил помощник президента. По его словам, заседание комиссии проходит заблаговременно до «большого мероприятия»: «После 20-х чисел будет расширенный президиум Госсовета, посвященный этой теме, под руководством президента страны. И у нас с вами достаточно времени посмотреть еще раз и представить свои предложения на этом мероприятии».
В заседании комиссии принимали участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилева, мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы других российских регионов и руководители федеральных ведомств. В ходе круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников спецоперации и членов их семей, совершенствование мер их поддержки, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, оказание психолого-психотерапевтической помощи, переобучение и трудоустройство ветеранов боевых действий, улучшение их жилищных условий и другие темы.